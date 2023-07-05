Конец на минорной ноте: Украина вылетела в полуфинале Евро-2023 после разгрома от Испании

Команда Руслана Ротаня выполнила задачу квалификации на Олимпийские игры-2024. Впрочем, в финал чемпионата Европы U21 наша команда не добралась.

Испания U21 – Украина U21 5:1

Голы: Абель Руис, 17, Сансет, 24, Бланко, 54, Орос, 68, Серхио Гомес, 78 – Бондаренко, 13.

Молодежная сборная Украины отыграла полуфинальный матч на чемпионате Европы U21. Команда Руслана Ротаня сражалась за выход в финал против Испании, пишет 24 канал.

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"Сине-желтые" уже встречались с "фурией рохой" в группе. Тогда обе команды уже гарантировали себе выход в плей-офф, потому сыграли дублирующими составами вничью (2:2).

В целом Украина выходом в полуфинал уже выполнила задание на чемпионат, квалифицировавшись на Олимпийские игры-2024. Впрочем, аппетит приходит во время еды и команда Ротаня уже мечтала о финале.

В игре с Испанией тренер не мог рассчитывать на перебравшего карточек Дмитрия Криськива. Это позволило Даниилу Сикану вернуться в основу. Также Ротань решил выпустить из старта Назаренко, а не Кащука.

Ударное начало от Мудрика

Игра началась на встречных курсах, но Украина успешно реализовала свой первый момент. Мудрик включил скорость на фланге, качнул оппонента в чужой площадке и прострелил в центр.

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Там пиренейцы не успели накрыть Бондаренко, прошившим Тэну. К сожалению, после этого Испания включилась и расставила все на свои места. Уже через четыре минуты Абель Руис сравнял счет.

Батагов не присмотрел за нападающим, а Бражко на ровном месте не выбил мяч из-под ног Абеля. Тот фактически реализовал выход один на один. А до перерыва Испания еще вышла вперед.

На этот раз никто не накрыл Сансета на подступах к штрафной. Хавбеку Атлетику удался эффектный и точный дальний удар. Сборная Украины начала второй тайм с намерениями камбэка.

Удача и мастерство на стороне Испании

Хороший момент был у Сикана, обостряли игру Мудрик и Судаков. Но "фурия роха" смогла забить в третий раз. После навеса с фланга и выбивания на каблуке оказался Бланко, добивший снаряд в ворота.

Ротань запустил в игру Кащука, Брагару и Ваната, но испанцы слишком надежно играли в обороне. И при этом не забывали выбегать в контратаки, что позволило подопечным Дении сделать счет разгромным.

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Точными ударами отличились Орос и Гомес, которым давали пробить с далекого расстояния. Таким образом, Украина покидает Евро U21 в шаге от финала, где за трофей будут сражаться Испания и Англия.

Тем не менее, Руслан Ротань выполнил задание и теперь будет готовить Украину к Олимпийским играм. Как бы там ни было, а "сине-желтые" сильно поразили на этом Евро и подарили фанатам такие необходимые положительные эмоции.