Шквал эмоций: как жена и сыновья Реброва болели за сборную Украины – видео

Подопечные Сергея Реброва выполнили задачу и вышли на чемпионат Европы-2024. Среди самых ярых болельщиков "сине-желтых" была семья главного тренера сборной Украины.

Футболисты сборной Украины подарили болельщикам фантастические эмоции в матче с Исландией. Команда Сергея Реброва сумела переломить ход поединка и вырвать победу со счетом 2:1.

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Семья Реброва неистово поддерживает сборную Украины

Перед экраном телевизоров за событиями на поле стадиона "Тарчинский Арена" во Вроцлаве следила вся страна. Семья Сергея Реброва также не оставила без поддержки главную команду.

Анна Реброва, жена наставника сборной Украины, опубликовала в инстаграме, как она вместе с сыновьями болели и радовались выходу на Евро-2024.

Александр и Никита Ребровы болеют за сборную / instagram.com/annarebrova31

Реакция жена и сыновей Реброва на победу сборной Украины: смотрите видео

Что известно о семье Реброва