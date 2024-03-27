Футболісти збірної України подарували уболівальникам фантастичні емоції в матчі з Ісландією. Команда Сергія Реброва зуміла переломити хід поєдинку та вирвати перемогу з рахунком 2:1.
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Родина Реброва несамовито підтримує збірну України
Перед екраном телевізорів за подіями на полі стадіону "Тарчинський Арена" у Вроцлаві слідкувала вся країна. Родина Сергія Реброва також не залишила без підтримки головну команду.
Анна Реброва, дружина наставника збірної України, опублікувала в інстаграмі, як вона разом з синами вболівали та раділи виходу на Євро-2024.
Олександр та Микита Реброви вболівають за збірну / instagram.com/annarebrova31
Реакція дружини та синів Реброва на перемогу збірної України: дивіться відео
Що відомо про сім'ю Реброва
- Нагадаємо, що Сергій Ребров вдруге одружився у 2016 році. Його обраниця Анна молодша за чоловіка на 20 років.
- У шлюбі пара виховує двох синів: Олександра (8 років) та Микиту (6 років).
- За фахом Анна Реброва – психолог. Також вона активно веде свій канал на ютубі та сторінку в інстаграмі.