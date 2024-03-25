До Евро-2024 один шаг: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва перед матчем с Исландией

Во вторник, 26 марта, сборная Украины по футболу сыграет финальный поединок раунда плей-офф отбора на Евро-2024 против Исландии. За день до игры главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров проведет предматчевую пресс-конференцию, которую можно посмотреть на сайте 24 Канала.

Традиционно на встречу с прессой наставник национальной сборной Украины придет не в одиночестве. Вместе с Сергеем Ребровым событие посетит один из футболистов “сине-желтых”, и они вместе поделятся своими ожиданиями перед игрой, пишет 24 Канал.

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Пресс-конференция начнется 25 марта в 19:00. После этого сборная Украины проведет открытую тренировку во Вроцлаве на "Tarczynski Arena", где и состоится решающий матч за выход на чемпионат Европы-2024, который примет Германия с 14 июня по 14 июля.

Отметим, что Украина и Исландия пятый раз в истории встретятся между собой в очном противостоянии. Сейчас между командами паритет – по одной победе и 2 ничьи.

Напомним, что в полуфинале плей-офф сборная Украины в драматическом матче переиграла Боснию и Герцеговину, а исландцы одержали убедительную победу над Израилем (4:1).

Онлайн-трансляция пресс-конференции Сергея Реброва

. Матч Украина – Исландия начнется 26 марта в 21:45. На сайтебудет доступна текстовая трансляция, видео голов во время поединка и обзор игры сразу после финального свистка. Смотреть онлайн матч можно будет на региональных каналах Суспільного, а также на ОТТ-платформе Megogo.