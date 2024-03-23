Украина уже не впервые встретится с этим соперником. Украинские и исландские футболисты четыре раза выходили на одно футбольное поле в очной истории. Впервые это было в далеком сезоне-1998/1999 в квалификации чемпионата Европы-2000, информирует 24 Канал.

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Первая встреча закончилась мировой

Первая украинско-исландская встреча, которая состоялась 31 марта 1999-го года, закончилась ничьей 1:1. Тогда сборной Украины руководил еще Йожеф Сабо. Владислав Ващук открыл счет в матче 1:0. Однако преимущество украинцев на табло продержалось лишь 7 минут. Уже на 66-й минуте Лаурус Сигюрдссон сравнял счет в игре. Его гол не только спас Исландию от выездного поражения, но и стал последним во встрече.

8 сентября 1999-го года состоялась вторая встреча между этими национальными командами в отборе на Евро-2000. В этом же матче Украина одержала минимальную выездную победу 0:1. Успех принес голевой пенальти от нынешнего главного тренера "сине-желтых" Сергея Реброва. Поэтому наставник уже знает, как это побеждать исландского соперника.



Сборная Украины по футболу / Фото УАФ

Первое поражение "сине-желтых"

В третий раз Исландия и Украина сыграли между собой уже в сезоне-2016/2017. 5 сентября 2016-го года сборные сошлись в первом раунде в рамках квалификации к ЧМ-2018. И снова финальный свисток зафиксировал мировую 1:1 на НСК "Олимпийский", трибуны которого в том поединке были пустыми.

Уже на 6-й минуте Исландия повела в счете 0:1 благодаря голу Альвреда Финнбогасона. Преимущество исландцев держалась до 41-й минуты, когда Андрей Ярмоленко отквитал один гол и сравнял цифры на табло. Гол динамовца стал последним в матче. Могли подопечные Андрея Шевченко вырывать домашнюю победу, но Евгений Коноплянка не реализовал 11-метровый.



Евгений Коноплянка / Фото УАФ

Крайняя встреча между этими национальными командами зафиксирована 5 сентября 2017-го года. Теперь хозяевами поля были исландцы. К сожалению, на этот раз хозяевам удалось одержать первую для себя победу над Украиной. Дубль Гильви Сигюрдссона принес Исландии победу со счетом 2:0.

С последнего матча осталось не так много футболистов в нынешнем составе сборной Украины, которые в том поединке были в заявке. Из стартового состава тогдашней национальной команды в нынешней заявке "сине-желтых" есть только два игрока – Николай Матвиенко и Руслан Малиновский. А из запаса – Андрей Лунин, Александр Зинченко (выходил на замену) и Сергей Сидорчук.

Обратите внимание! Пятая встреча между Украиной и Исландией начнется 26 марта 2024-го года в 21:45 (по Киеву). Финал плей-офф отбора на Евро-2024 состоится в польском городе Вроцлав.