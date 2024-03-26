"Исландцы и боснийцы - это совершенно разные команды": Миколенко назвал сильные стороны соперника

В финале квалификации на Евро-2024 сборной Украины будет противостоять неудобный соперник – команда Исландии. Защитник "сине-желтых" Виталий Миколенко поделился ожиданиями накануне решающего матча.

Команда Сергея Реброва благодаря волевой победе над Боснией и Герцеговиной (2:1) пробилась в финал плей-офф отбора на Евро-2024. Во Вроцлаве путевку на континентальное первенство разыграют между собой Украина и Исландия.

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Миколенко: Против таких команд тяжело играть

Защитник Эвертона Виталий Миколенко отыграл полный матч против боснийцев. 24-летний футболист рассказал, что накануне поединка тренерский штаб разбирал сильные и слабые стороны соперника.

По мнению Виталия, "сине-желтым" в игре против "викингов" должна помочь поддержка болельщиков.

"У нас была теория по Исландии: разобрали соперника, Ребров дал нам наставления, как играть. Исландцы и боснийцы – это совершенно разные команды. Мы номинально играем дома, поэтому будет легче, чем в Боснии. Где-то легче, где-то тяжелее будет в этом матче.

Исландцы играют по одной тактике уже много матчей подряд – они сыграны. Если они знают, как противостоять нам, то очень трудно против таких команд играть. Этот матч – как финал кубка", – рассказал Миколенко.

Напомним, что Украина на уровне национальных сборных встречалась с Исландией четыре раза: одна победа (1:0), поражение (0:2) и две ничьи с одинаковым счетом 1:1.

Финал отборочного плей-офф Украина – Исландия состоится во вторник, 26 марта. Игра на стадионе "Тарчинский Арена" во Вроцлаве начнется в 21:45.