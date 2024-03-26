Команда Сергія Реброва завдяки вольовій перемозі над Боснією і Герцеговиною (2:1) пробилася до фіналу плей-оф відбору на Євро-2024. У Вроцлаві путівку на континентальну першість розіграють між собою Україна та Ісландія.

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Миколенко: Проти таких команд важко грати

Захисник Евертона Віталій Миколенко відіграв повний матч проти боснійців. 24-річний футболіст розповів, що напередодні поєдинку тренерський штаб розбирав сильні та слабкі сторони суперника.

На думку Віталія, "синьо-жовтим" у грі проти "вікінгів" повинна допомогти підтримка уболівальників.

"У нас була теорія щодо Ісландії: розібрали суперника, Ребров дав нам настанови, як грати. Ісландці та боснійці – це зовсім різні команди. Ми номінально граємо вдома, тому буде легше, ніж у Боснії. Десь легше, десь важче буде в цьому матчі.

Ісландці грають за однією тактикою вже багато матчів підряд – вони зіграні. Якщо вони знають, як протистояти нам, то дуже важко проти таких команд грати. Цей матч – як фінал кубка", – розповів Миколенко.

Нагадаємо, що Україна на рівні національних збірних зустрічалася з Ісландією чотири рази: одна перемога (1:0), поразка (0:2) та дві нічиї з однаковим рахунком 1:1.

Важливо! Фінал відбіркового плей-оф Україна – Ісландія відбудеться у вівторок, 26 березня. Гра на стадіоні "Тарчинський Арена" у Вроцлаві розпочнеться о 21:45.