"Ничейный" судья для "сине-желтых": известен арбитр, который рассудит матч Украина - Исландия
Источник:УЕФА
Национальной сборной Украины осталось сделать один шаг, чтобы попасть на чемпионат Европы. Тем временем определилась бригада арбитров, которая будет обслуживать поединок команды Сергея Реброва и Исландии.
УЕФА определила арбитров на финальный матч квалификации Евро-2024 Украина – Исландии. Главным арбитром матча будет хорошо известный украинским болельщикам рефери.
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Старый знакомый для "сине-желтых"
Решающий для Украины поединок будет обслуживать французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. На линиях ему будут помогать Николя Дано и Эрван Фенжан. Судьи ВАР – Жером Брисар и его помощник Вилли Делажо. Резервным судьей будет Франсуа Летексье.
Клеман Тюрпен начал судейскую карьеру в 2006 году. Начиная с 2009 года обслуживает матчи Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и поединки между национальными сборными зоны УЕФА. Арбитр ФИФА с 2010 года.
Тюрпен работал главным арбитром финала Лиги Европы сезона 2020/21 Вильярреал – Манчестер Юнайтед и финал Лиги чемпионов-2021/22 Ливерпуль – Реал.
Французский арбитр трижды судил матчи с участием сборной Украины. Интересно, что все они завершились вничью.
- 12.10.2012. Молдова – Украина 0:0 (квалификация ЧМ-2014);
- 05.09.2016. Украина – Исландия 1:1 (квалификация ЧМ-2018);
- 22.03.2019. Португалия – Украина 0:0 (квалификация ЧЕ-2020).