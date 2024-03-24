УЕФА определила арбитров на финальный матч квалификации Евро-2024 Украина – Исландии. Главным арбитром матча будет хорошо известный украинским болельщикам рефери.

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Старый знакомый для "сине-желтых"

Решающий для Украины поединок будет обслуживать французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. На линиях ему будут помогать Николя Дано и Эрван Фенжан. Судьи ВАР – Жером Брисар и его помощник Вилли Делажо. Резервным судьей будет Франсуа Летексье.

Клеман Тюрпен начал судейскую карьеру в 2006 году. Начиная с 2009 года обслуживает матчи Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и поединки между национальными сборными зоны УЕФА. Арбитр ФИФА с 2010 года.

Тюрпен работал главным арбитром финала Лиги Европы сезона 2020/21 Вильярреал – Манчестер Юнайтед и финал Лиги чемпионов-2021/22 Ливерпуль – Реал.

Французский арбитр трижды судил матчи с участием сборной Украины. Интересно, что все они завершились вничью.

12.10.2012. Молдова – Украина 0:0 (квалификация ЧМ-2014);

05.09.2016. Украина – Исландия 1:1 (квалификация ЧМ-2018);

22.03.2019. Португалия – Украина 0:0 (квалификация ЧЕ-2020).

Важно! Финальный матч плей-офф Евро-2024 Украина – Исландия пройдет 26 марта во Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена". Игра начнется в 21:45. Победитель поединка получит путевку на ЧЕ-2024.