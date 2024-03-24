УЄФА визначила арбітрів на фінальний матч кваліфікації Євро-2024 Україна – Ісландії. Головним арбітром матчу буде добре відомий українським уболівальникам рефері.
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Старий знайомий для "синьо-жовтих"
Вирішальний для України поєдинок обслуговуватиме французька бригада арбітрів на чолі з Клеманом Тюрпеном. На лініях йому допомагатимуть Ніколя Дано та Ерван Фенжан. Судді ВАР – Жером Брісар та його помічник Віллі Делажо. Резервним суддею буде Франсуа Летексьє.
Клеман Тюрпен розпочав суддівську кар'єру у 2006 році. Починаючи з 2009 року обслуговує матчі Ліги чемпіонів УЄФА, Ліги Європи УЄФА та поєдинки між національними збірними зони УЄФА. Арбітр ФІФА з 2010 року.
Тюрпен працював головним арбітром фіналу Ліги Європи сезону 2020/21 Вільярреал – Манчестер Юнайтед та фінал Ліги чемпіонів-2021/22 Ліверпуль – Реал.
Французький арбітр тричі судив матчі за участю збірної України. Цікаво, що усі вони завершилися внічию.
- 12.10.2012. Молдова – Україна 0:0 (кваліфікація ЧС-2014);
- 05.09.2016. Україна – Ісландія 1:1 (кваліфікація ЧС-2018);
- 22.03.2019. Португалія – Україна 0:0 (кваліфікація ЧЄ-2020).