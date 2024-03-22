Лидер популярной группы исполнит Гимн Украины перед матчем с Исландией

Сборная Украины завоевала право сыграть в финале отбора Евро-2024 против Исландии. Стало известно, кто будет петь государственный гимн перед началом матча.

Команда Сергея Реброва в валидольном матче одержала волевую победу на Боснией и Герцеговиной (2:1). У "сине-желтых" спасительные голы забили Роман Яремчук и Артем Довбик.

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Кто будет петь гимн перед битвой с Исландией

Чтобы попасть на чемпионат Европы "сине-желтым" осталось сделать один шаг – победить в финале плей-офф команду Исландии.

Пресс-служба УАФ сообщила, кто будет исполнять Гимн Украины перед началом игры. Почетная миссия возложена на фронтмена популярной украинской группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергея Танчинца.

Сергей Танчинец исполнит Гимн Украины / УАФ

Он будет петь перед стартом решающего поединка на стадионе "Тарчинский Арена" во Вроцлаве. Матч состоится во вторник, 26 марта. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что Сергей во второй раз будет петь государственный гимн на матче с участием национальной команды. Впервые он исполнял вдохновляющую песню перед встречей с Северной Македонией в рамках группового этапа квалификации Евро-2024. Тогда команда Реброва одержала победу со счетом 2:0.