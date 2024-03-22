Команда Сергія Реброва у валідольному матчі здобула вольову перемогу на Боснією та Герцеговиною (2:1). У "синьо-жовтих" рятівні голи забили Роман Яремчук та Артем Довбик.
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Хто співатиме гімн перед битвою з Ісландією
Щоб потрапити на чемпіонат Європи "синьо-жовтим" залишилося зробити один крок – перемогти у фіналі плей-оф команду Ісландії.
Пресслужба УАФ повідомила, хто виконуватиме Гімн України перед початком гри. Почесна місія покладена на фронтмена популярного українського гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергія Танчинця.
Сергій Танчинець виконає Гімн України / УАФ
Він співатиме перед стартом вирішального поєдинку на стадіоні "Тарчинський Арена" у Вроцлаві. Матч відбудеться у вівторок, 26 березня. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.