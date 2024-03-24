Сборная Украины тренирует пенальти перед битвой за выход на Евро: детали подготовки команды Реброва

Национальная команда Украины имеет еще два дня, чтобы как можно лучше подготовиться к встрече с Исландией. Тренерский штаб готовит игроков даже к вероятной серии пенальти.

Сборная Украины по футболу продолжает подготовку к финальному матчу плей-офф отбора на Евро-2024. Во вторник, 26 марта, команда Сергея Реброва будет играть во Вроцлаве против Исландии.

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Два дня до матча

"Сине-желтые" провели очередную тренировку в Опаленице. Сборная Украины тренировалась в одной группе, а в занятии приняли участие все футболисты, прибывшие в расположение команды. Среди них и Виктор Цыганков, который вернулся в общую группу.

После разминки и отработки передач сборники перешли к основной работе. Сергей Ребров ставил футболистам соответствующие задачи, нарабатывая схемы на решающий матч. Наставник продолжает осуществлять активную ротацию исполнителей на позициях.



Сборная Украины на тренировке / сайт УАФ

Что интересно, сегодняшнюю тренировку сборники завершили отработкой пробития пенальти. Поэтому команда должна быть готова к тому, что основное время с Исландией завершится вничью и судьба победителя решится в серии одиннадцатиметровых ударов.



Украинцы готовятся к серии пенальти / сайт УАФ

В понедельник, за день до игры, сборная Украины отправится во Вроцлав, где поселится в пригороде Тшебница. Сам матч запланирован на вторник, начало – в 21:45 по киевскому времени.

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Напомним, что победитель дуэли получит путевку в финальную часть Евро-2024. Там сборная Украины может оказаться в квартете Е, где будет противостоять Бельгии, Румынии и Словакии.