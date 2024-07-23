Стартуем еще до открытия Олимпийских игр: где смотреть футбольный матч Ирак – Украина

Наша олимпийская футбольная сборная попытается успешно выступить на дебютной для себя Олимпиаде. Первым соперником Украины станет откровенный андердог группы.

Сборная Украины по футболу U-23 начинает свой путь на мужском турнире на Олимпиаде-2024. В своем первом матче "сине-желтые" будут противостоять команде Ирака, пишет 24 Канал.

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Где смотреть матч Ирак – Украина

Стартовую игру турнира можно будет увидеть на ресурсах официального транслятора Олимпийских игр в Украине – Суспільного вещания. Бродкастер покажет матч Ирак – Украина вживую на региональных каналах Суспільного.

Кроме того, встреча онлайн доступна на сайте Суспільне Спорт. Начало – в 20:00 по киевскому времени. В свою очередь сайт 24 Канала предложит своим читателям текстовый онлайн матча Ирак – Украина.

Первое выступление на Олимпиаде

. Футбольный олимпийский турнир начнется за два дня до церемонии открытия самой Олимпиады, которая назначена на 26 июля. Таким образом, Украина начнет выступления на соревнованиях одной из первых.

Отметим, что сборная Украины впервые в истории выступит на олимпийском футбольном турнире. Команда Руслана Ротаня получила это право благодаря выходу в полуфинал молодежного Евро-2023.

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На Олимпиаде Украина попала в группу В вместе с Аргентиной, Марокко и Ираком. Первые являются фаворитами не только квартета, а и всего соревнования. В свою очередь азиаты считаются главными аутсайдерами группы.

Поэтому бороться за место в плей-офф Украине, скорее всего, придется с марокканцами. С этой сборной "сине-желтые" сыграют уже через три дня, 27 июля.