Уже в конце марта сборная Украины решит свою судьбу в отборе на Евро-2024. Команда Сергея Реброва сыграет в плей-офф за попадание на турнир, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

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Последний спарринг перед Евро

Тем временем, УАФ уже планирует календарь нашей команды накануне чемпионата Европы. Ассоциация объявила о первом спарринг-партнере Украины в июне.

Им станет сборная Молдовы, которая уже точно не попадет на Евро. Встреча состоится 11 июня на стадионе "Зимбру" в столице соседней страны Кишиневе, который находится менее чем в 60 километрах от границы с Украиной.

Этот матч должен стать последним для Украины перед Евро, если наша команда попадет на турнир. Также отмечается, что в июне "сине-желтые" сыграют еще два спарринга, но о соперниках будет сообщено после подписания контрактов.

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Напомним, что в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024 Украина сыграет против Боснии и Герцеговины на выезде. В случае успеха наша команда сойдется в борьбе за место на чемпионате Европы с Израилем или Исландией.

Справка. Молдова занимает 155 место в рейтинге ФИФА. За свою историю эта сборная сыграла 5 матчей против Украины – две ничьи и три победы "сине-желтых". Разница голов – 6:3 в пользу украинцев.