Удачный старт на молодежном Евро: Украина уверенно одолела Хорватию в лобовой игре – видео голов

Подопечные Руслана Ротаня провели убедительный первый тайм и смогли обеспечить себе три очка в матче с прямым конкурентом. Героем встречи стал вингер Сабаха Алексей Кащук.

Украина U21 – Хорватия U21 2:0

Голы: Кащук, 19, Сикан, 48.

В Румынии и Грузии стартовал чемпионат Европы U21. Среди 16 участников турнира есть и молодежная сборная Украины. Команда Руслана Ротаня приехала на третий форум, пишет 24 канал.

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В 2006-м "сине-желтые" вышли в финал и взяли серебро, а вот в 2011 году наша команда не вышла из группы. В этот раз Украина попала в группу с Испанией, Хорватией и Румынией.

Главным фаворитом группы и всего турнира есть "фурия роха". А вот в борьбе за второе место букмекеры считали небольшим фаворитом Хорватии. Именно с балканцами подопечные Ротаня и стартовали на Евро.

Уверенное начало Украины

Тренер не мог рассчитывать на несколько звезд команды, которые недавно выступали за национальную команду. С первых минут вышел только кипер Трубин, тогда как Мудрик, Судаков и Ванат остались на скамейке запасных. В нападении же вышли Криськив, Сикан и Кащук.

Несмотря на статус андердога, Украина начала контролировать игру с первых минут и смогла открыть счет в середине первого тайма. Невероятный дриблинг удался Алексею Кащуку.

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Вингер Сабаха прошел четырех оппонентов, вошел в площадку и от стойки направил мяч в ворота. После этого гола наша команда уже играла по счету.

Видео гола Алексея Кащука:

Сикан удвоил счет

Хорваты имели несколько моментов до перерыва. Несколько раз соперник опасно избивал со стандарта, но во всех ситуациях на высоте был Трубин. У Украины были моменты Кащук и Сикан, но удвоить счет они смогли в начале второго тайма.

На этот раз Алексей выступил в роли помощника, навесив с фланга в центр чужой площадки. Там Даниил против хорватского защитника и головой отправил мяч в ворота Котарски.

Видео гола Сикана:

Украину прижали, но она устояла

Второй гол позволил нашей команде больше играть на оборону. Украина отдала мяч в Хорватию, которая активно включилась в попытке создать камбэк. Балканцы имели для этого достаточно моментов.

Сначала Хорватия избивала издалека, а позже начала ловить нашу оборону на инертности и запоздалых действиях. Стойковичу не удалось попасть в перекладину с близкого расстояния, а Фриган с 4-5 метров не смог попасть в створ после прострела.

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Как бы то ни было, но Хорватии не удалось довести до логического завершения ни одну из своих многочисленных атак. Таким образом, Украина с победы стартует на Евро-2023 и возглавляет группу.

Испания и Румыния сыграют вечером, а уже через три дня подопечные Ротаня проведут свой второй матч на турнире. Соперником "сине-желтых" станут хозяева Евро-Румы.