Украина забивала в каждом из таймов. На 19-й минуте Кащук поиздевался над защитой Хорватии и пробил в противоход голкиперу – 1:0. Втором тайме снова Кащук, который был очень активен на поле, принял участие в голевой атаке.
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Правый вингер зряче забросил мяч в штрафную соперника прямо на голову Сикана. Даниил удвоил преимущество команде Ротаня 2:0.
Финальный свисток зафиксировал победу Украины над Хорватией 2:0. Кащук оформился по системе "гол плюс пас" и стал лучшим футболистом матча.
После поединка герой сине-желтой сборной получил поздравление от левого вингера Челси Михаила Мудрика, который из-за травмы не сумел выйти на футбольное поле. Хотя следил за поединком со скамейки запасных Украины.
Напомним, что Мудрик прихрамывая приехал в расположение "молодежки".
"Hood baby", – написал Мудрик над фото с Кащуком.
Мудрик поздравил Кащука / Скриншот из инстаграмма Михаила
- Уже 24 июня Украина проведет свой второй матч в групповом раунде Евро-2023. Соперником нашей сборной будет хозяйка турнира Румыния.
- Отметим, что Румыния разгромно проиграла Испании 0:3 в первом туре чемпионата Европы.