Украина забивала в каждом из таймов. На 19-й минуте Кащук поиздевался над защитой Хорватии и пробил в противоход голкиперу – 1:0. Втором тайме снова Кащук, который был очень активен на поле, принял участие в голевой атаке.

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Правый вингер зряче забросил мяч в штрафную соперника прямо на голову Сикана. Даниил удвоил преимущество команде Ротаня 2:0.

Финальный свисток зафиксировал победу Украины над Хорватией 2:0. Кащук оформился по системе "гол плюс пас" и стал лучшим футболистом матча.

После поединка герой сине-желтой сборной получил поздравление от левого вингера Челси Михаила Мудрика, который из-за травмы не сумел выйти на футбольное поле. Хотя следил за поединком со скамейки запасных Украины.

Напомним, что Мудрик прихрамывая приехал в расположение "молодежки".

"Hood baby", – написал Мудрик над фото с Кащуком.



Мудрик поздравил Кащука / Скриншот из инстаграмма Михаила