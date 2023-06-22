Україна забивала у кожному з таймів. На 19-й хвилині Кащук познущався із захисту Хорватії та пробив у протихід голкіперу – 1:0. Другому таймі знову Кащук, який був дуже активним на полі, взяв участь у гольовій атаці.

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Оцінив гру свого партнера по збірній

Правий вінгер зряче закинув м'яч у штрафний майданчик суперника прямо на голову Сікана. Данило подвоїв перевагу команді Ротаня 2:0.

Фінальний свисток зафіксував перемогу України над Хорватією 2:0. Кащук оформився за системою "гол плюс пас" та став найкращим футболістом матчу.

Після поєдинку герой синьо-жовтої збірної отримав привітання від лівого вінгера Челсі Михайла Мудрика, який через травму не зумів вийти на футбольне поле. Хоча стежив за поєдинком із лави запасних України.

Нагадаємо, що Мудрик накульгуючи приїхав у розташування "молодіжки".

"Hood baby", – написав Мудрик над фото з Кащуком.



Мудрик привітав Кащука / Скриншот із інстаграму Михайла