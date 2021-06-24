Украина на голову сильнее России, будем болеть за них, – российский артист Боярский

Сборная Украины благодаря помощи Швеции вышла в плей-офф Евро-2020. Известный российский артист Михаил Боярский поздравил команду Андрея Шевченко с историческим выходом в 1/8 турнира.

Поддержка фаната Зенита

Российский артист Михаил Боярский поддерживает Украину на Чемпионате Европы-2020. Он уже второй раз сравнил уровень футбола российской и украинской сборных.

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23 июня победа Швеции над Польшей позволила команде Андрея Шевченко выйти в плей-офф Евро-2020. Реакция россиян после такого исторического успеха Украины была бурной. Однако нашлось несколько человек из России, которые все же поздравили наших ребят с победой.

Поздравляю украинцев! Молодцы! Да, они могут дойти и до полуфинала. Но есть свои моменты. И я соглашусь, что Украина пока на голову сильнее наших. Удачи украинцам! Будем болеть за них,

– сказал Боярский.

Боярский не впервые на стороне Украины

Боярский прокомментировал результаты первого тура Евро-2020. Народный артист России остался удивлен выступлением Украины в матче против Нидерландов. Артист убежден, что команда Шевченко одолела бы Россию.

Конечно, Украина гораздо сильнее России! Они потрясающе играли с Нидерландами. Матч был чудо! Я позавидовал, как играла Украина! Прекрасно! Если бы мы играли с Украиной, то продули бы непременно,

– заявил российский артист.