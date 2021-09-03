Украина – Франция: ключевое

Что: матч отбора на чемпионате мира по футболу 2022;

Где: Киев, НСК "Олимпийский";

Когда: суббота, 4 сентября, 21:45;

Трансляция: каналы "Украина", "Футбол 1", Oll.tv, текстовая трансляция на Спорт 24.

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Мартовский успех Украины с Францией

Прошлая очная встреча команд в марте завершилась ничьей 1:1. По истечению времени результаты у них не сильно изменились. Украинцы впервые забили больше голов в этом отборе, а французы снова упустили 2 очка, проведя валидольный матч с низкой реализацией.

На официальном уровне команды провели четыре матча с 2012 года. На Евро-2012 Франция взяла верх 2:0. В рамках отборочного турнира к ЧМ-1024 Украина победила дома 2:0, а на выезде проиграла 0:3. Было еще два товарищеских матча – победы Франции 4:1 и 7:1.

Барьер ничьей для Украины

Сборная Украины занимает второе место в группе с четырьмя очками. Украинцы отстают от лидера на четыре балла. В рамках отборочного цикла "желто-синие" провели следующие игры:

Франция – Украина 1:1;

Украина – Финляндия 1:1;

Украина – Казахстан 1:1;

Казахстан – Украина 2:2.

В последнем матче подопечные Александра Петракова упустили победу в самой концовке матча. На 90 + 2 минуте Сикан вывел украинцев вперед, а через три минуты равенство в счете установил Валиуллин. За исключением игры с Францией, где украинцы отыгрались, во всех остальных матчах Украина забивала первой, но не могла удержать победный счет.

Проблемы сборной Франции

Французы прервали свою двухматчевую победную серию ничьей с Боснией и Герцеговиной (1:1). Перед этим гости обыграли боснийцев на выезде 1:0.

Вообще проблемы в сборной Франции появились еще в Евро-2020. Там "триколоры" стартовали с победы над Германией (1:0), но затем провели тяжелые матчи с Венгрией (1:1) и Португалией (2:2). Ну и вылет в 1/8 финала тоже забыть сложно. Французы проиграли швейцарцам в серии пенальти (3:4).

Лучшим снайпером в составе Франции является Антуан Гризманн, который за четыре матча забил 3 гола. Другой форвард команды Килиан Мбаппе не сыграет из-за травмы. Также Франция потеряла Жюля Кунде, который получил прямую красную карточку в предыдущем матче, и Н'Голо Канте, вместо которого вызвали Адриена Рабьо.

Прогноз Favbet

Компания считает фаворитом поединка в Киеве действующих чемпионов мира. Коэффициент на победу Франции составляет 1,65, на победу Украины – 5,70, на ничью – 4.

При этом букмекеры считают, что матч не обойдется без забитых мячей. Коэффициент на то, что в поединке не будет голов, составляет 8, на то, что будет хотя бы один – 1,03, на то, что забьют обе команды – 2,09.