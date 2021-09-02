Франция потеряла защитника

Матч против сборной Украины пропустит французский защитник Жюль Кунде. 22-летний защитник получил дисквалификацию.

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Кунде получил прямое удаление в матче отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (1:1).

Французский игрок получил прямую красную карточку на 51 минуте встречи с боснийцами. Жюль в зверском подкате постелился против защитника Сеада Колашинаца.

Видео фола Кунде

Добавим, что матч против сборной Украины пропустят еще два французских футболиста. В частности, в Киев не приедут полузащитники Челси и Баварии Н'Голо Канте и Корентен Толиссо соответственно.

Кроме того, поединок рискует пропустить Килиан Мбаппе. Звезда ПСЖ не смог доиграть матч с Боснией и Герцеговиной.

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