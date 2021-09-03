Буяльский покинул сборную Украины

Из-за этой травмы 28-летний полузащитник Динамо, признан лучшим футболистом Премьер-лиги прошлого сезона, пропустит две недели.

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Буяльский не поможет Украине как в отборочном матче с Францией 4 сентября, так и в товарищеской игре с Чехией 8 сентября.

Кроме того, под вопросом – участие Буяльского в первом матче группового раунда Лиги чемпионов с Бенфикой, который Динамо проведет 14 сентября.

Отметим, что до выхода на поле в противостоянии с Казахстаном Буяльский не выступал за сборную в течение двух с половиной лет.