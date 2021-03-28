Сборная Украины 28 марта сыграет второй матч отбора на чемпионат мира 2022 года с Финляндией. Команды уже объявили стартовые составы на встречу.

Матч квалификации ЧМ-2022 Украина – Финляндия начнется в 21:45. Смотрите также Без права на поражение: анонс на матч отбора к ЧМ-2022 Украина – Финляндия Стартовые составы Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Соболь, Малиновский, Макаренко, Зинченко, Зубков, Яремчук. Финляндия: Йоронен, Араюури, Гранлунд, Камара, Кауко, Лод, О'Шоннесси, Пукки, Райтала, Тойвио, Шуллер. По сравнению с поединком против французов Андрей Николаевич сделал три замены: вместо Кривцова получится Соболь, вместо Сидорчука – Макаренко, а вместо Шапаренко – Зубков.