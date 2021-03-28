Збірна України 28 березня зіграє другий матч відбору на чемпіонат світу 2022 року з Фінляндією. Команди вже оголосили стартові склади на зустріч.

Матч кваліфікації ЧС-2022 Україна – Фінляндія розпочнеться о 21:45. Дивіться також Без права на поразку: анонс на матч відбору до ЧС-2022 Україна – Фінляндія Стартові склади Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Соболь, Маліновський, Макаренко, Зінченко, Зубков, Яремчук. Фінляндія: Маєнпая, Ерікссон, Ояла, Тейлор, Форсс, Сойрі, Іванов, Пірінен, Алхо, Валакарі, Пох'янпало, Хямяляйнен. У порівнянні з поєдинком проти французів Андрій Миколайович зробив три заміни: замість Кривцова вийде Соболь, замість Сідорчука – Макаренко, а замість Шапаренка – Зубков.