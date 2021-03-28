В воскресенье, 28 марта, сборная Украины играет матч отбора на чемпионат мира против сборной Финляндии. Онлайн-трансляция этого матча – на сайте Спорт 24.

Для сборной Украины это будет второй матч в отборе на чемпионат мира 2022 года. В первом матче украинцы сыграли вничью с действующими чемпионами мира сборной Франции на выезде.

Как это было Украина в тяжелом матче вырвала ничью против Франции: видео

Сборные Украины и Финляндии между собой сыграли только два матча. Это было в отборе на ЧМ-2018, и в обоих случаях украинцы праздновали победы – 1:0 в Украине и 2:1 на выезде.

В этом матче сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы. Финны сыграют в белом.

Стартовый состав сборной Украины

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Илья Забарный, 22. Николай Матвиенко, 16 Виталий Миколенко, 21 Александр Караваев, 18 Евгений Макаренко, 8. Руслан Малиновский, 17 Александр Зинченко, 15 Александр Зубков, 9. Роман Яремчук.

Запасные: 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Александр Сирота, 7. Николай Шапаренко, 10 Евгений Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Ефим Конопля, 14 Богдан Михайличенко, 19 Жуниор Мораес, 20. Виктор Коваленко, 23 Анатолий Трубин.