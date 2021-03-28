У неділю, 28 березня, збірна України грає матч відбору на чемпіонат світу проти збірної Фінляндії. Онлайн-трансляція цього матчу – на сайті Спорт 24.

Для збірної України це буде другий матч у відборі на чемпіонат світу 2022 року. У першому матчі українці зіграли внічию з чинними чемпіонами світу збірної Франції на виїзді.

Як це було Україна у важкому матчі вирвала нічию проти Франції: відео

Збірні України та Фінляндії між собою зіграли лише два матчі. Це було у відборі на Чс-2018, і в обох випадках українці святкували перемоги – 1:0 в Україні та 2:1 на виїзді.

У цьому матчі збірна України проведе зустріч у жовтому комплекті форми. Фіни зіграють у білому.

Стартовий склад збірної України

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Ілля Забарний, 22. Микола Матвієнко, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Караваєв, 18. Євген Макаренко, 8. Руслан Маліновський, 17. Олександр Зінченко, 15. Олександр Зубков, 9. Роман Яремчук.

Запасні: 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Олександр Сирота, 7. Микола Шапаренко, 10. Євген Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Юхим Конопля, 14. Богдан Михайліченко, 19. Жуніор Мораес, 20. Віктор Коваленко, 23. Анатолій Трубін.