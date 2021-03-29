Украина сама подарила Финляндии ничью во втором отборочном матче на чемпионат мира-2022. Главный наставник украинской сборной Андрей Шевченко поделился впечатлениями после поединка.

Впечатления от матча

На послематчевой пресс-конференции Андрей Шевченко рассказал о поединке, дебютном голе Мораеса и схеме в пять защитников.

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Андрей Николаевич доволен игрой своих подопечных, но вот последние минуты предпочел бы забыть из-за целого ряда ошибок от украинцев. Роковая обрезка Виталия Миколенко – это целая серия ошибок футболистов сборной Украины.

Пять минут мы провели не так, как должны были доигрывать. Мы упустили сегодня победу. А в целом команда играла очень хорошо, выполняла установку в течение 85-ти минут,

– заявил наставник.

Шевченко угадал с заменами, а особенно сменив нападающего Романа Яремчука на Жуниора Мораеса. Натурализованный украинец чуть ли не с первого прикосновения открыл счет во встрече. Этот гол стал для форварда Шахтера дебютным в футболке национальной команды. Наставник доволен игрой Мораеса, который значительно усилил игру впереди.

Потерянная победа

По мнению Шевченко, у соперников не было много моментов, они просто выбивали мяч на часть поля нашей команды, где их атакующие футболисты могли зацепиться за мяч и создать опасность у ворот Бущана.

"В последние пять-семь минут встречи у них были моменты. Как я уже сказал, считаю, что мы не дограли концовку матча. Но это больше связано не с моментами соперника, а с нашими действиями. Я думаю, что это послужит нам хорошим уроком. Мы немножко растерялись, были выбраны неправильные позиции. Возможно, сказалась усталость в конце поединка, а докричаться было невозможно. Была серия таких ошибок, которые, будем надеяться, больше не повторятся", – отметил тренер сборной Украины.

Украинская команда играла весь поединок с 5 защитниками, которые удачно разрушали атаки финнов. Украинцы практически ничего не позволили создать сопернику. Зато сами подарили гол после обрезки Виталия Миколенко.

Хороший контроль мяча и постоянные атаки не позволили команде Шевченко одержать первую победу в отборе на чемпионат мира 2022 года. Украинские футболисты могут играть как по тактике в 5 защитников, так и по схеме 4-3-3. Однако физическая форма украинцев оставляет желать лучшего.

Следующий матч украинская сборная сыграет 31 марта против Казахстана. Начало встречи в 21: 45.