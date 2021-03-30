В среду, 31 марта, сборная Украины на своем поле будет принимать Казахстан в матче отбора на чемпионат мира по футболу. Болельщики этот поединок смогут посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Украина – Казахстан: где смотреть

Матч между сборными Украины и Казахстан состоится 31 марта в Киеве на НСК "Олимпийский". Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

К слову Время на первую победу в отборе: анонс матча Украина – Казахстан

В Украине права на показ матча сборной Украины обладает группа каналов "Футбол 1/2/3". Матч между сборными Украины и Казахстана покажут сразу два телеканала.

Речь идет о телеканале "Футбол 1" и ТРК "Украина". Прямая трансляция на обоих каналах начнется в 21:35.

Смотреть онлайн матч Украина – Казахстан можно на нескольких платформах вполне легально. Трансляцию матчей национальной сборной Украины проводит Oll.tv.

Каналы "Футбол 1/2/3" также доступны для абонентов "Воли". Их можно смотреть и в приложениях от мобильных операторов "Киевстар" и Lifecell.

Трансляция матча Украина – Казахстан и для подписчиков Megogo. Этот матч можно будет смотреть во время просмотра ТРК "Украина".