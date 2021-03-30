У середу, 31 березня, збірна України на власному полі прийматиме Казахстан у матчі відбору на чемпіонат світу з футболу. Вболівальники цей поєдинок зможуть переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Україна – Казахстан: де дивитися

Матч між збірними України та Казахстану відбудеться 31 березня у Києві на НСК "Олімпійський". Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

До слова Час на першу перемогу у відборі: анонс матчу Україна – Казахстан

В Україні права на показ матчі збірної України володіє група каналів "Футбол 1/2/3". Матч між збірними України та Казахстану покажуть відразу два телеканали.

Йдеться про телеканал "Футбол 1" і ТРК "Україна". Пряма трансляція на обох каналах розпочнеться о 21:35.

Дивитися онлайн матч Україна – Казахстан можна на декількох платформах цілком легально. Трансляцію матчів національної збірної України проводить Oll.tv.

Канали "Футбол 1/2/3" також доступні для абонентів "Волі". Їх можна дивитися і в додатках від мобільних операторів "Київстар" та Lifecell.

Трансляція матчу Україна – Казахстан і для підписників Megogo. Цей матч можна буде дивитися під час перегляду ТРК "Україна".