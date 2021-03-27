Украина – Финляндия: где смотреть Матч между сборными Украины и Финляндии состоится 28 марта в Киеве на НСК "Олимпийский". Игра начнется в 21:45 по киевскому времени. К теме Разовьет ли Украина успех в матче против Финляндии: прогноз на поединок отбора ЧМ-2022 В Украине правами на показ матча сборной Украины владеет группа каналов "Футбол 1/2/3". Матч между сборными Украины и Финляндии покажут сразу два телеканала. Речь идет о телеканале "Футбол 1" и ТРК "Украина". Прямая трансляция на обоих каналах начнется в 21:35. Смотреть онлайн матч Украина – Финляндия можно на нескольких платформах вполне легально. Трансляцию матчей национальной сборной Украины проводит Oll.tv. Каналы "Футбол 1/2/3" также доступны для абонентов "Воли". Их можно смотреть и в приложениях от мобильных операторов "Киевстар" и Lifecell. Трансляция матча Украина – Финляндия есть и для подписчиков Megogo. Этот матч можно будет смотреть во время просмотра ТРК "Украина". Сборная Украины в первом матче отбора на ЧМ-2022 вырвала ничью у Франции. Зато финны поделили очки с Боснией и Герцеговиной. Украина и Финляндия встречались в отборе на ЧМ-2018. Украинцы выиграли оба матча: дома со счетом 1:0, а на выезде – 1:2.