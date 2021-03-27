Збірна України прийме команду Фінляндії у рамках другого туру групи D відбору на чемпіонат світу-2022 у Катарі. Поєдинок можна переглянути онлайн та по телебаченню.

Україна – Фінляндія: де дивитися Матч між збірними України та Фінляндії відбудеться 28 березня у Києві на НСК "Олімпійський". Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом. До теми Чи розвине Україна успіх у матчі проти Фінляндії: прогноз на поєдинок відбору ЧС-2022 В Україні права на показ матчі збірної України володіє група каналів "Футбол 1/2/3". Матч між збірними України та Фінляндії покажуть відразу два телеканали. Йдеться про телеканал "Футбол 1" і ТРК "Україна". Пряма трансляція на обох каналах розпочнеться о 21:35.

Дивитися онлайн матч Україна – Фінляндія можна на декількох платформах цілком легально. Трансляцію матчів національної збірної України проводить Oll.tv. Канали "Футбол 1/2/3" також доступні для абонентів "Волі". Їх можна дивитися і в додатках від мобільних операторів "Київстар" та Lifecell.