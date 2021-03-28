В воскресенье, 28 марта, состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Украины примет национальную команду Финляндии.

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы. Финны сыграют в Белом. К слову Без права на поражение: анонс на матч отбора к ЧМ-2022 Украина – Финляндия В какой форме Украина сыграет с Финляндией: фото Матч Украина – Финляндия стартует 28 марта в 21:45 на НСК Олимпийский.

Обе команды набрали по одному очку в первом туре группы D. "Сине-желтые" разошлись миром с Францией, а Суоми расписали мировую с Боснией и Герцеговиной.