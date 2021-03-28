Україна – Фінляндія: команди визначилися з формою на матч відбору ЧС-2022 – фото
У неділю, 28 березня, відбудеться поєдинок кваліфікації чемпіонату світу 2022 року, в якому збірна України прийме національну команду Фінляндії.
Джерело:УАФ
На нараді за участю представників команд і офіційних осіб матчу було вирішено, що збірна України проведе зустріч в жовтому комплекті форми. Фіни зіграють в білому.
До слова Без права на поразку: анонс на матч відбору до ЧС-2022 Україна – Фінляндія
В якій формі Україна зіграє з Фінляндією: фото
- Матч Україна – Фінляндія стартує 28 березня о 21:45 на НСК Олімпійський.
- Обидві команди набрали по одному очку в першому турі групи D. "Синьо-жовті" розійшлися миром з Францією, а Суомі розписали мирову з Боснією і Герцеговиною.
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