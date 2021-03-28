У неділю, 28 березня, відбудеться поєдинок кваліфікації чемпіонату світу 2022 року, в якому збірна України прийме національну команду Фінляндії.

На нараді за участю представників команд і офіційних осіб матчу було вирішено, що збірна України проведе зустріч в жовтому комплекті форми. Фіни зіграють в білому.

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