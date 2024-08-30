Эмма Наварро – Марта Костюк 2:1 (6:4, 4:6, 6:3)

Поединок 1/16 финала длился почти два часа. К сожалению, 30 августа стало несчастливой датой для украинок. Марта Костюк вслед за Элиной Свитолиной прекратила свой путь на US Open-2024, информирует 24 Канал.

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Уже со старта Наварро повела в счете 2:0. К счастью, Костюк быстро включилась и сравняла цифры на табло 2:2. Теннисистки в унисон шли в счете – 3:3, впоследствии 4:4. Ключевым стал проигранный гейм на подаче Марты при счете 3:4 в пользу украинки.

Наварро взяла три гейма подряд, оформив победу в первом сете 6:4.

Во второй партии Костюк удалось не позволить сопернице закончить матч в двух сетах – идентично 4:6 в пользу Марты.

В третьей партии Костюк первой повела на табло 0:2, но по ходу сета не смогла довести свое стартовое преимущество до победы. 6:3 в пользу Наварро.

Больше украинок в одиночном разряде на US Open-2024 нет.