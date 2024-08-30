В этот день атлеты будут соревноваться в 15 видах спорта. В шести из них на кону будут стоять паралимпийские медали, пишет 24 Канал.

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Второй день Паралимпиады-2024 для Украины

Украинские параатлеты будут соревноваться в бадминтоне, стрельбе, гребле, плавании, боччи, тхэквондо, настольном теннисе, волейболе, легкой атлетике и голболе.

09:30. Бадминтон – женщины, одиночный разряд, SL3, группа А (Козина)

10:00. Стрельба – женщины, пневматическая винтовка, 10 метров, SH1 (Щетник)

10:30. Плавание – мужчины, 200 метров вольным стилем, S5 (Комаров)

10:39. Плавание – женщины, 400 метров вольным стилем, S7 (Пойда)

10:40. Академическая гребля – женщины, одиночки, PR1 (Шеремет)

11:06. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S2 (Бондаренко)

11:10. Академическая гребля – мужчины, одиночки, PR1 (Полянский)

11:30. Бадминтон – мужчины, одиночный разряд, SL3, группа В (Чирков)

11:30. Бочча – мужчины (Артем Колинко)

12:00. Настольный теннис – мужчины, парный разряд, MD18 1/8 финала (Николенко/ Дидух)

12:02. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S13 (Клипперт)

12:06. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S13 (Вирченко)

12:15. Стрельба – мужчины, пневматический пистолет, SH1 (Денисюк)

12:27. Плавание – смешанная эстафета, 4х50 метров вольным стилем (Украина)

12:40. Тхэквондо – женщины. до 57 килограммов, K44 1/8 финала (Липецкая)

13:09. Легкая атлетика – мужчины, метание копья, финал (Белый, Дорошенко)

13:15. Настольный теннис – мужчины, парный разряд, MD18 1/8 финала (Кац/Май)

13:32. Легкая атлетика – мужчины, бег 100 м, Т37 – (Райский, Загребельный)

14:30. Стрельба – смешанные команды, 10 метров, пневматическая винтовка стоя, SH2 (Ковальчук, Плакущий)

15:00. Волейбол сидя – мужчины, отборочный раунд, группа В (Иран – Украина)

18:00. Бочча – женщины (Наталья Коненко)

18:30. Голбол – мужчины, отборочный раунд, группа В (Япония – Украина)

19:33. Плавание – мужчины, 400 метров вольным стилем, S11 (Сербин)

20:11. Стрельба из лука – мужчины, 1/16 финала (Сергей Атаманенко)

Где смотреть Паралимпиаду-2024 в Париже

Официальным транслятором Паралимпийских игр-2024 в Украине является Суспільне. Онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов будут на четырех платформах:

канал Суспільне Спорт

региональные каналы Суспільного

сайт Суспільне Спорт

ютуб-канал Суспільне Спорт

Онлайн-трансляция соревнований Паралимпиады-2024 30 августа

Бадминтон Оксана Козина в драматичном матче первого тура одолела представительницу Индии Манаси Йоши со счетом 2:1 (10:21, 21:15, 23:21)