Емма Наварро – Марта Костюк 2:1 (6:4, 4:6, 6:3)

Поєдинок 1/16 фіналу тривав майже дві години. На жаль, 30 серпня стало нещасливою датою для українок. Марта Костюк вслід за Еліною Світоліною припинила свій шлях на US Open-2024, інформує 24 Канал.

Читайте також Не по зубах Еліні: Світоліна програла третій ракетці світу та вилетіла із US Open-2024

Вже зі старту Наварро повела у рахунку 2:0. На щастя, Костюк швидко увімкнулась та зрівняла цифри на табло 2:2. Тенісистки в унісон йшли у рахунку – 3:3, згодом 4:4. Ключовим став програний гейм на подачі Марти за рахунку 3:4 на користь українки.

Наварро взяла три гейми поспіль, оформивши перемогу у першому сеті 6:4.

У другій партії Костюк вдалось не дозволити суперниці закінчити матч у двох сетах – ідентично 4:6 на користь Марти.

У третій партії Костюк першою повела на табло 0:2, але по ходу сету не змогла довести свою стартову перевагу до перемоги. 6:3 на користь Наварро.

Більше українок в одиночному розряді на US Open-2024 немає.