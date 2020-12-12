Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный публично извинился перед главным наставником команды Юраем Санитрой. Его комментарий после спринта был слишком эмоциональным в отношении тренера.

Лидер команды Дмитрий Пидручный полностью провалил спринт, открывший биатлонную программу третьего этапа Кубка мира в заснеженном Хохфильцене. Тернополянин занял 74 место в гонке, которое не позволило ему пробиться в гонку преследования, пишет 24 канал.

К теме Пидручный – о 74 месте в спринте: спросите у тренера, почему я так бегу

Извинения капитана

После финиша Дмитрий на эмоциях прокомментировал свое выступление. Сложилось впечатление, что подручный обвинил в своей форме лишь наставника сборной Юрая Санитру. Биатлонист заявил, если кому-то интересно, почему он показывает такую скорость по дистанции, то по всем вопросам нужно обращаться только к руководителю команды.

Такой комментарий вызвал неоднозначные впечатления со стороны болельщиков. Сам Пидручный также признал свою ошибку и попросил прощения у наставника.

"Хочу сказать, что после финиша я дал интервью, в котором был слишком эмоциональным. Я не прав, однозначно. Поэтому хочу извиниться перед Юраем Санитрой, перед командой, что обвинил тренера во всех моих неудачах. Относительно того, почему я не бегу – это вопрос открытый. Трудно сказать, почему так. Эстафета в Контиолахти дала определенные надежды, что все-таки есть определенный прогресс, что я восстанавливаюсь. Но сегодняшняя гонка показала, что это не так, что есть проблемы. Сначала нужно понять, почему возникают такие трудности, и работать над их решением", – сказал Подручный.