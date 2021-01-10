В немецком Оберхофе 10 января завершился 5-й этап Кубка мира по биатлону. Последней гонкой стала одиночная эстафета, в которой Украина заняла 14 место.

Франция и Норвегия в течение всей гонки соревновались за победу в последней гонке 5-го этапа Кубка мира. Но три круга штрафа от Тириль Экхофф сразу убрали норвежскую сборную по борьбе. Французы уверенно отработали на стрельбище и заслуженно одержали победу, пишет 24 канал.

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Второй финишную линию пересекла Швеция, а тройку лидеров замкнула Норвегия благодаря фантастическому Иоганнеса Бё-младшему.

Результаты гонки

1. Франция (0+3)

2. Швеция (0+5)

3. Норвегия (3+8)

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14. Украина (1+10)

Ход старта

Круг штрафа от Семеренко

Украина в этой последней гонке 5-го этапа Кубка мира представляли опытная Вита Семеренко и Антон Дудченко. Первой на старт вышли девушки. Семеренко быстро и "чисто" прошла первый рубеж, уступая 5 секунд лидеру гонки Ханне Эберг из Швеции. 9 сборных большой группой вышли после первого огневого рубежа.

Вторая стрельба стала настоящим ужасным сном для Виты – штрафной круг. Такой показатель отверг сборную Украины сразу на 13 место, ее отставание от лидера 45 секунд. После первого этапа гонку возглавила Франция, за ее спиной сразу была Норвегия, несколько дальше бежала швейцарская сборная.

Неубедительный этап Дудченко

Теперь Антон Дудченко должен был попробовать поднять команду чуть выше в гонке. Однако украинец дважды попал в "молоко" и только с помощью двух патронов смог выйти на второй для себя круг в гонке – 16 место и на экваторе старта безумное отставание в 1 минуту и ​​15 секунд. Гонку ожидаемо возглавила Норвегия, которая была представлена ​​в боевом составе с Тириль Экхофф и Иоганнеса Бё.

Вторая стрельба не была так убедительна у норвежца – два промаха. Франция сумела воспользоваться подарком Бё и возглавить гонку. За французов на мужском этапе выступал Жаклин. Украинский биатлонист отработал из 6-ти и передал эстафету Семеренко на 16 месте.

Провал Экхофф

Третью для себя стрельбу безупречно провела Экхофф и вывела Норвегию снова в лидеры, Франция – вторая. Третьей поехала Швеция. Олимпийская чемпионка из Украине ошиблась на последним выстреле, но отработала с 6-ти. В свое предпоследний круг в эстафете Семеренко выехала 13-ой.

Симон в стиле настоящего снайпера "чисто" и быстро завершила свою стрельбу. Настоящий ужас был на стойке у Экхофф – три круг штрафа. Шансы Норвегии на призы стали призрачными, отставание от Франции 51 секунда и 6 позиция. Но в гонку вошел лидер мирового биатлона Бё-младший. Семеренко с одним дополнительным завершила для себя эту гонку, оставшись 13-ой.

Удивительный Бё-младший

Жаклин быстро закрыл все мишени, их ближайший конкурент Швеция уступает почти 28 секунд. Бё не сумел приблизить Норвегию к топ-3, Иоганнес использовал все дополнительные патроны, но все то же 6 место. Дудченко снова с одним дополнительным завершил свой огневой рубеж – 14 место.

Француз легко и непринужденно отработал в одиночестве на последней стрельбе. Если бы на этом огневом рубеже был бы Мартен Фуркад, который завершил карьеру в прошлом сезоне, победно поднял бы руки вверх. Швеция вышла на последний круг второй, а вот на третьей позиции вышла Норвегия благодаря феноменальному Бё.

Дудченко очередной раз отработал из шести и вышел на дистанцию ​​14-м. Победу одержала Франция, Жаклин в одиночестве завершил свою гонку. Швеция – вторая, а Норвегия осталась третьей. Украина финишировала 14-й.