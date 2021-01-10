У німецькому Оберхофі 10 січня завершився 5-й етап Кубка світу з біатлону. Останньою гонкою стала одиночна естафета, у якій Україна посіла 14 місце.

Франція та Норвегія протягом всієї гонки змагались за перемогу в останній гонці 5-го етапу Кубка світу. Але три кола штрафу від Тіріль Екхофф відразу прибрали норвезьку збірну з боротьби. Французи впевнено відпрацювали на стрільбищі та заслужено здобули перемогу, пише 24 канал.

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Другою фінішну лінію перетнула Швеція, а трійку лідерів замкнула Норвегія завдяки фантастичному Йоганнесу Бьо-молодшому.

Результати гонки

1. Франція (0+3)

2. Швеція (0+5)

3. Норвегія (3+8)

...

14. Україна (1+10)

Хід старту

Коло штрафу від Семеренко

Україну у цій останній гонці 5-го етапу Кубка світу представляли досвідчена Віта Семеренко та Антон Дудченко. Першою на старт вийшли дівчата. Семеренко швидко та "чисто" пройшла перший рубіж, поступаючись 5 секундами лідерці гонки Ханні Еберг зі Швеції. 9 збірних великою групою вийшли після першого вогневого рубежу.

Друга стрільба стала справжнім жахливим сном для Віти – штрафне коло. Такий показник відкинув збірну України відразу на 13 місце, її відставання від лідера 45 секунд. Після першого етапу гонку очолила Франція, за її спиною відразу була Норвегія, дещо далі бігла швейцарська збірна.

Непереконливий етап Дудченка

Тепер Антон Дудченко повинен був спробувати підійняти команду трохи вище у гонці. Однак українець двічі потрапив у "молоко" та лише за допомогою двох патронів зміг вийти на друге для себе коло у гонці – 16 місце та на екваторі старту шалене відставання у 1 хвилину та 15 секунд. Гонку очікувано очолила Норвегія, яка була представлена у бойовому складі з Тіріль Екхофф та Йоганнеса Бьо.

Друга стрільба не була така переконлива у норвежця – дві хиби. Франція зуміла скористатись подарунком Бьо та очолити гонку. За французів на чоловічому етапі виступав Жаклін. Український біатлоніст відпрацював із 6-ти та передав естафету Семеренко на 16 місці.

Провал Екхофф

Третю для себе стрільбу бездоганно провела Екхофф та вивела Норвегію знову у лідери, Франція – друга. Третьою поїхала Швеція. Олімпійська чемпіонка з України схибила останнім пострілом, але відпрацювала з 6-ти. На своє передостаннє коло у естафеті Семеренко виїхала 13-ю.

Сімон у стилі справжньої снайперки "чисто" та швидко завершила свою стрільбу. Справжній жах був на стійці у Екхофф – три коло штрафу. Шанси Норвегії на призи стали примарними, відставання від Франції 51 секунда та 6 позиція. Але у гонку пішов лідер світового біатлону Бьо-молодший. Семеренко з одним додатковим завершила для себе цю гонку, залишившись 13-ю.

Дивовижний Бьо-молодший

Жаклін швидко закрив усі мішені, їх найближчий конкурент Швеція поступається майже 28 секундами. Бьо не зумів наблизити Норвегію до топ-3, Йоганнес використав всі додаткові патрони, але все те ж 6 місце. Дудченко знову з одним додатковим завершив свій вогневий рубіж – 14 місце.

Француз легко та невимушено відпрацював на самоті на останній стрільбі. Якби на цьому вогневому рубежі був би Мартен Фуркад, який завершив кар'єру минулого сезону, переможно підійняв би руки до верху. Швеція вийшла на останнє коло другою, а от на третій позиції вийшла Норвегія завдяки феноменальному Бьо.

Дудченко черговий раз відпрацював з шести та вийшов на дистанцію 14-м. Перемогу здобула Франція, Жаклін на самоті завершив свою гонку. Швеція – друга, а Норвегія залишилась 3-ю. Україна фінішувала 14-ю.