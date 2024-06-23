Даже обыгрывать Бельгию необязательно: все возможные варианты выхода Украины в плей-офф Евро-2024
Команда Сергея Реброва вернулась в борьбу за выход из группы на чемпионате Европы. Рассказываем подробнее, что нужно Украине в последнем туре для выполнения задачи.
На Евро-2024 приближаются решающие матчи групповой стадии. Именно в них и будут определены 16 команд-участниц плей-офф. На одну из них претендует Украина. 24 Канал рассказывает обо всех возможных вариантах, как команде Сергея Реброва попасть в 1/8 финала.
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Формат Евро-2024
Для начала напомним непростой механизм выхода в плей-офф. Из группы туда гарантированно попадут 1-2 места. Еще четыре билета в 1/8 финала получат четыре из шести сборных, которые займут в квартетах третьи места.
А вот последние команды групп гарантированно отправятся домой. После группового раунда сформируется таблица третьих мест по следующим критериям:
- количество набранных очков
- разница забитых и пропущенных голов
- количество забитых голов
- количество побед
- меньшее количество желтых и красных карточек
- рейтинг УЕФА
Также стоит отметить, что в середине групп при равном количестве очков выше будет расположена сборная, которая одержала победу в очной встрече. В случае ничьей следующим критерием станет разница голов, далее – количество голов и показатели карточек.
Турнирная таблица группы Е
В отличие от других групп, в украинской перед последним туром образовался паритет по очкам. Все четыре команды имеют в своем активе по три балла, поэтому расположились по местам согласно разнице голов.
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Румыния
|1
|0
|1
|3-2
|3
|2
|Бельгия
|1
|0
|1
|2-1
|3
|3
|Словакия
|1
|0
|1
|2-2
|3
|4
|Украина
|1
|0
|1
|2-4
|3
Все матчи группы Е:
- Румыния – Украина 3:0
- Бельгия – Словакия 0:1
- Словакия – Украина 1:2
- Бельгия – Румыния 2:0
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Как видим, нашу команду сильно тяготит разгром от Румынии в первом туре. При равном количестве очков между несколькими сборными Украина будет иметь худшую разницу мячей.
Впрочем, с другой стороны очень высока вероятность, что третье место группы Е даст путевку в плей-офф. Скорее всего, в других группах найдутся команды, которые наберут меньше трех баллов.
Роман Яремчук забил третий раз на чемпионатах Европы / фото Getty Images
Поэтому Украина сможет попасть в 1/8 финала даже в случае поражения в последнем туре. Однако главная задача для команды Реброва – не оказаться на последнем месте в группе.
Расписание последнего тура:
- 26 июня, 19:00. Украина – Бельгия
- 26 июня, 19:00. Словакия – Румыния
Вариант 1. Победа над Бельгией
Три очка в битве за главным фаворитом группы гарантированно выведут Украину в плей-офф. Причем, с первого или второго места.
Подопечные Реброва станут победителями квартета, если в параллельной игре Словакия не проиграет Румынии. В случае успеха команды Йорданеску именно она займет первое место, а Украина – второе.
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Вариант 2. Ничья с Бельгией
В случае ничьей с бельгийцами подопечные Реброва точно завершат группу не выше третьего места. Как минимум, Бельгия останется выше благодаря лучшей разнице голов.
Если Украина сыграет вничью, то будет важно, чтобы Румыния и Словакия не расписали мировую. В таком случае у всех команд будет по четыре балла и "сине-желтые" останутся последними в группе.
Победа Словакии или Румынии в параллельной игре сделает эту команду победителем группы. Тогда Бельгия будет второй, а Украина – третьей. Четырех очков точно должно хватить для выхода в 1/8 финала.
Сборная Украины одолела словаков / фото с сайта УАФ
Вариант 3. Поражение от Бельгии
В случае поражения от команды Тедеско "сине-желтым" нужно смотреть на параллельный матч и даже другие группы. Украине при таком сценарии при таком сценарии критически важной будет победа Румынии над Словакией.
Если же словаки возьмут очки в последнем туре, то подопечные Реброва в случае проигрыша отправятся домой. А вот при равном количестве баллов со Словакией (будет по три очка) наша команда окажется выше благодаря победе в очной встрече.
Еще важно будет, чтобы в параллельных группах нашлись два третьих места, которые наберут меньше трех баллов. Это вполне вероятно. Украину устроит реализация хотя бы двух из следующих пяти сценариев:
- Шотландия и Венгрия играют вничью
- Албания и Хорватия не выигрывают у Испании и Италии соответственно
- Словения проигрывает Англии
- Австрия проигрывает Нидерландам в 4 и более мяча
- Чехия и Грузия не выиграют у Турции и Португалии соответственно
Все возможные итоги группы Е:
|Победа Словакии
|Ничья
|Победа Румынии
|Победа Украины
|1. Украина
2. Словакия
3. Бельгия
4. Румыния
|1. Украина
2. Румыния
3. Словакия
4. Бельгия
|1. Румыния
2. Украина
3. Словакия
4. Бельгия
|Ничья
|1. Словакия
2. Бельгия
3. Украина
4. Румыния
|1-2. Румыния
1-2. Бельгия
3. Словакия
4. Украина
|1. Румыния
2. Бельгия
3. Украина
4. Словакия
|Победа Бельгии
|1. Словакия
2. Бельгия
3. Румыния
4. Украина
|1. Бельгия
2. Румыния
3. Словакия
4. Украина
|1. Бельгия
2. Румыния
3. Украина
4. Словакия
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Потенциальные соперники в 1/8 финала
Стоит также упомянуть о возможных соперниках в 1/8 финала. Если Украина будет выходить в плей-офф с третьего места, то соперником на первой стадии станет Испания или Англия (куда менее вероятно – Дания или Словения).
Игра с Бельгией будет решающей для Сергея Реброва / фото Getty Images
Со второго места подопечные Реброва попадут на вице-чемпиона группы D, а это Нидерланды или Франция. Небольшая вероятность что второе место там займет Австрия, но только в случае собственной победы над голландцами и успеха французов над поляками в параллельной встрече.
Ну а выход с первого места подарит Украине в оппоненты одну из команд, которые отберут с третьей позиции в группах. Есть минимальная вероятность здесь попасть на Италию, Англию, Нидерланды или Францию. Однако, скорее всего, это будет одна из следующих сборных:
- Шотландия
- Венгрия
- Албания
- Хорватия
- Словения
- Дания
- Сербия
- Австрия