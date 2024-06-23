Даже обыгрывать Бельгию необязательно: все возможные варианты выхода Украины в плей-офф Евро-2024

Команда Сергея Реброва вернулась в борьбу за выход из группы на чемпионате Европы. Рассказываем подробнее, что нужно Украине в последнем туре для выполнения задачи.

На Евро-2024 приближаются решающие матчи групповой стадии. Именно в них и будут определены 16 команд-участниц плей-офф. На одну из них претендует Украина. 24 Канал рассказывает обо всех возможных вариантах, как команде Сергея Реброва попасть в 1/8 финала.

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Формат Евро-2024

Для начала напомним непростой механизм выхода в плей-офф. Из группы туда гарантированно попадут 1-2 места. Еще четыре билета в 1/8 финала получат четыре из шести сборных, которые займут в квартетах третьи места.

А вот последние команды групп гарантированно отправятся домой. После группового раунда сформируется таблица третьих мест по следующим критериям:

количество набранных очков

разница забитых и пропущенных голов

количество забитых голов

количество побед

меньшее количество желтых и красных карточек

рейтинг УЕФА

Также стоит отметить, что в середине групп при равном количестве очков выше будет расположена сборная, которая одержала победу в очной встрече. В случае ничьей следующим критерием станет разница голов, далее – количество голов и показатели карточек.

Турнирная таблица группы Е

В отличие от других групп, в украинской перед последним туром образовался паритет по очкам. Все четыре команды имеют в своем активе по три балла, поэтому расположились по местам согласно разнице голов.

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Румыния 1 0 1 3-2 3 2 Бельгия 1 0 1 2-1 3 3 Словакия 1 0 1 2-2 3 4 Украина 1 0 1 2-4 3

Все матчи группы Е:

Румыния – Украина 3:0

Бельгия – Словакия 0:1

Словакия – Украина 1:2

Бельгия – Румыния 2:0

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Как видим, нашу команду сильно тяготит разгром от Румынии в первом туре. При равном количестве очков между несколькими сборными Украина будет иметь худшую разницу мячей.

Впрочем, с другой стороны очень высока вероятность, что третье место группы Е даст путевку в плей-офф. Скорее всего, в других группах найдутся команды, которые наберут меньше трех баллов.



Роман Яремчук забил третий раз на чемпионатах Европы / фото Getty Images

Поэтому Украина сможет попасть в 1/8 финала даже в случае поражения в последнем туре. Однако главная задача для команды Реброва – не оказаться на последнем месте в группе.

Расписание последнего тура:

26 июня, 19:00 . Украина – Бельгия

. Украина – Бельгия 26 июня, 19:00. Словакия – Румыния

Вариант 1. Победа над Бельгией

Три очка в битве за главным фаворитом группы гарантированно выведут Украину в плей-офф. Причем, с первого или второго места.

Подопечные Реброва станут победителями квартета, если в параллельной игре Словакия не проиграет Румынии. В случае успеха команды Йорданеску именно она займет первое место, а Украина – второе.

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Вариант 2. Ничья с Бельгией

В случае ничьей с бельгийцами подопечные Реброва точно завершат группу не выше третьего места. Как минимум, Бельгия останется выше благодаря лучшей разнице голов.

Если Украина сыграет вничью, то будет важно, чтобы Румыния и Словакия не расписали мировую. В таком случае у всех команд будет по четыре балла и "сине-желтые" останутся последними в группе.

Победа Словакии или Румынии в параллельной игре сделает эту команду победителем группы. Тогда Бельгия будет второй, а Украина – третьей. Четырех очков точно должно хватить для выхода в 1/8 финала.



Сборная Украины одолела словаков / фото с сайта УАФ

Вариант 3. Поражение от Бельгии

В случае поражения от команды Тедеско "сине-желтым" нужно смотреть на параллельный матч и даже другие группы. Украине при таком сценарии при таком сценарии критически важной будет победа Румынии над Словакией.

Если же словаки возьмут очки в последнем туре, то подопечные Реброва в случае проигрыша отправятся домой. А вот при равном количестве баллов со Словакией (будет по три очка) наша команда окажется выше благодаря победе в очной встрече.

Еще важно будет, чтобы в параллельных группах нашлись два третьих места, которые наберут меньше трех баллов. Это вполне вероятно. Украину устроит реализация хотя бы двух из следующих пяти сценариев:

Шотландия и Венгрия играют вничью

Албания и Хорватия не выигрывают у Испании и Италии соответственно

Словения проигрывает Англии

Австрия проигрывает Нидерландам в 4 и более мяча

Чехия и Грузия не выиграют у Турции и Португалии соответственно

Все возможные итоги группы Е:

Победа Словакии Ничья Победа Румынии Победа Украины 1. Украина

2. Словакия

3. Бельгия

4. Румыния 1. Украина

2. Румыния

3. Словакия

4. Бельгия 1. Румыния

2. Украина

3. Словакия

4. Бельгия Ничья 1. Словакия

2. Бельгия

3. Украина

4. Румыния 1-2. Румыния

1-2. Бельгия

3. Словакия

4. Украина 1. Румыния

2. Бельгия

3. Украина

4. Словакия Победа Бельгии 1. Словакия

2. Бельгия

3. Румыния

4. Украина 1. Бельгия

2. Румыния

3. Словакия

4. Украина 1. Бельгия

2. Румыния

3. Украина

4. Словакия

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Потенциальные соперники в 1/8 финала

Стоит также упомянуть о возможных соперниках в 1/8 финала. Если Украина будет выходить в плей-офф с третьего места, то соперником на первой стадии станет Испания или Англия (куда менее вероятно – Дания или Словения).



Игра с Бельгией будет решающей для Сергея Реброва / фото Getty Images

Со второго места подопечные Реброва попадут на вице-чемпиона группы D, а это Нидерланды или Франция. Небольшая вероятность что второе место там займет Австрия, но только в случае собственной победы над голландцами и успеха французов над поляками в параллельной встрече.

Ну а выход с первого места подарит Украине в оппоненты одну из команд, которые отберут с третьей позиции в группах. Есть минимальная вероятность здесь попасть на Италию, Англию, Нидерланды или Францию. Однако, скорее всего, это будет одна из следующих сборных: