Украина дороже России: сколько стоят участники плей-офф ЧМ-2022
Источник:24 канал
В Европе завершился групповой этап квалификации на чемпионат мира. По итогам отбора определились 10 участников ЧМ-2022 и еще 12 команд, которые разыграют три путевки на Мундиаль в плей-офф. Среди этих команд и сборная Украины, состав которой дороже российского.
4 потенциальных соперника Украины имеют более дорогой состав
Участники раунд плей-офф разделены на так называемые две корзины – сеяные и несеянные команды. В число сеяных входят сборные, набравшие больше очков на групповом этапе. Украина среди всех участников плей-офф набрала меньше очков.
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Состав Украины, которым "сине-желтые" играли в ноябре, один из самых дорогих среди несеянных сборных. По данным Transfermarkt, стоимость заявки Украины составляет 187,80 миллионов евро.
Среди несеянных команд самый дорогой состав на момент выхода в плей-офф имели только Польша и Турция.
В то же время "сине-желтые" дороже, чем сборная России – 153,25 миллиона евро. Россияне входят в число сеяных команд, однако Украина не сможет сыграть против России.
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Все потенциальные соперники Украины, кроме Уэльса, имеют более дорогой состав. Среди всех участников раунда плей-офф Украина разместилась на 7-й строчке по стоимости состава.
Возглавляет рейтинг сборная Португалии – 775 миллионов евро.
Стоимость участников плей-офф
1. Португалия – 775 миллионов евро
2. Италия – 663,50 миллиона евро
3. Польша – 293,30 миллиона евро
4. Турция – 272,75 миллиона евро
5. Шотландия – 257,45 миллиона евро
6. Швеция – 202,90 миллиона евро
7. Украина – 187,80 миллиона евро
8. Россия – 153,25 миллиона евро
9. Уэльс – 143,95 миллиона евро
10. Австрия – 121,70 миллиона евро
11. Чехия – 117,80 миллиона евро
12. Северная Македония – 49,03 миллиона евро