Дефлимпийская сборная Украины выиграла чемпионат мира-2023 по футболу

Триумфом завершилось выступление сборной Украины на чемпионате мира по футболу среди глухих спортсменов. В активе "сине-желтые" золотые награды Мундиаля.

В Малайзии завершился чемпионат мира по футболу среди глухих спортсменов. В финальном поединке встречались сборные Украины и Японии.

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Решающий матч Мундиаля завершился в пользу украинцев. Наша команда победила Японию со счетом 2:1 и стала чемпионом мира-2023.

"Сине-желтые" открыли счет в конце первого тайма. Результативным ударом отличился Шалва Мчедлишвили. На 82-й минуте Леонид Морозов удвоил преимущество. Японцы забили гол престижа на 87-й минуте.

Чемпионат мира по футболу среди глухих спортсменов проходил в городе Куала-Лумпур (Малайзия) с 23 сентября по 7 октября 2023 года. В турнире приняло участие 19 сборных.

Сборная Украины начала турнир в группе В, где по очереди разгромила Таиланд (6:0), Аргентину (5:0) и сыграла вничью с Сенегалом (2:2). В 1/8 финала "сине-желтые" оставили за бортом турнира Нигерию (2:0), а в четвертьфинале Иран (3:0).

В полуфинальном поединке украинцы во второй раз встретились с Сенегалом. В серии пенальти сборная Украины одолела африканскую команду (1:1, п.п. 8:7).

Кто получил "золото" чемпионата мира

: Александр Гонтарь, Дмитрий Сенько, Михаил Полянский, Дмитрий Доценко, Максим Водолага, Владимир Рий, Александр Оленич, Александр Верещака (играющий тренер), Игорь Реутов, Дмитрий Украинец, Леонид Морозов, Шалва Мчедлишвили, Константин Войченко, Ренат Безпалюк, Сергей Баев, Дмитрий Белоусов, Роман Стрыйский, Вячеслав Брагин, Ярослав Котляров, Дмитрий Климентьев, Олег Гринюк, Сергей Клочко.

Отметим, что в 2012 году дефлимпийская сборная Украины получила бронзовые награды чемпионата мира в Турции, а в 2009 и 2022 годах она была чемпионом Дефлимпийских игр.