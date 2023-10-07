В Малайзии завершился чемпионат мира по футболу среди глухих спортсменов. В финальном поединке встречались сборные Украины и Японии.
Читайте также Украина деклассировала союзников России: "сине-желтые" разгромили Сербию в отборе к ЧМ-2024
Решающий матч Мундиаля завершился в пользу украинцев. Наша команда победила Японию со счетом 2:1 и стала чемпионом мира-2023.
"Сине-желтые" открыли счет в конце первого тайма. Результативным ударом отличился Шалва Мчедлишвили. На 82-й минуте Леонид Морозов удвоил преимущество. Японцы забили гол престижа на 87-й минуте.
Чемпионат мира по футболу среди глухих спортсменов проходил в городе Куала-Лумпур (Малайзия) с 23 сентября по 7 октября 2023 года. В турнире приняло участие 19 сборных.
Сборная Украины начала турнир в группе В, где по очереди разгромила Таиланд (6:0), Аргентину (5:0) и сыграла вничью с Сенегалом (2:2). В 1/8 финала "сине-желтые" оставили за бортом турнира Нигерию (2:0), а в четвертьфинале Иран (3:0).
В полуфинальном поединке украинцы во второй раз встретились с Сенегалом. В серии пенальти сборная Украины одолела африканскую команду (1:1, п.п. 8:7).
Кто получил "золото" чемпионата мира
Отметим, что в 2012 году дефлимпийская сборная Украины получила бронзовые награды чемпионата мира в Турции, а в 2009 и 2022 годах она была чемпионом Дефлимпийских игр.