У Малайзії завершився чемпіонат світу з футболу серед глухих спортсменів. У фінальному поєдинку зустрічалися збірні України та Японії.
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Вирішальний матч Мундіалю завершився на користь українців. Наша команда перемогла Японію з рахунком 2:1 та стала чемпіоном світу-2023.
"Синьо-жовті" відкрили рахунок наприкінці першого тайму. Результативним ударом відзначився Шалва Мчедлішвілі. На 82-й хвилині Леонід Морозов подвоїв перевагу. Японці забили гол престижу на 87 хвилині.
Чемпіонат світу з футболу серед глухих спортсменів проходив у місті Куала-Лумпур (Малайзія) з 23 вересня по 7 жовтня 2023 року. У турнірі взяли участь 19 збірних.
Збірна України розпочала турнір в групі В, де розгромила по черзі Таїланд (6:0), Аргентину (5:0) та зіграла внічию із Сенегалом (2:2). В 1/8 фіналу "синьо-жовті" залишили за бортом турніру Нігерію (2:0), а у чвертьфіналі Іран (3:0).
У півфінальному поєдинку українці вдруге зустрілися із Сенегалом. У серії пенальті збірна України здолала африканську команду (1:1, п.п. 8:7).
Хто отримав "золото" чемпіонату світу
Зазначимо, що у 2012 році дефлімпійська збірна України здобула бронзові нагороди чемпіонату світу в Туреччині, а 2009-го та 2022 року вона була чемпіоном Дефлімпійських ігор.