Сербия – Украина 1:6
Голы: Васич, 11 - Швед, 1, 9, Абакшин 8, 31, Жук 9, Корсун, 25.
"Сине-желтые" в предыдущем матче отбора неожиданно уступили Польше (2:3). Поэтому в матче против Сербии украинцы должны были наверстать упущенное, пишет 24 Канал.
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Триумфальный матч украинцев
Подопечные Александра Косенко уверенно начали гостевой поединок. Уже на 18-й секунде матча Швед размочил счет. В дальнейшем голы в ворота Сербии посыпались, как из рога изобилия.
Игроки "сине-желтых" Абакшин, Швед и Жук быстро довели счет до 4:0. После столь мощного начала балканцы сумели отквитать один мяч. Однако впоследствии Корсун и Абакшин, оформивший дубль, довели дело до конца.
В итоге украинцы одержали разгромную победу со счетом 6:1. После трех сыгранных матчей команда Косенко занимает второе место в группе В.
Турнирное положение в группе В/УАФ
Видеообзор матча Сербия – Украина