Без Судакова, но с Мудриком: стартовый состав Украины на матч Лиги наций против Чехии
Национальная сборная Украины во вторник, 10 сентября, проведет второй поединок Лиги наций. Соперником команды Сергея Реброва будет мощная сборная Чехии.
Первый матч Лиги наций сезона 2024/25 оказался неудачным для "сине-желтых". Украинцы уступили Албании со счетом 1:2, пишет 24 Канал.
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Кто сыграет в основе против Чехии
Исправлять турнирное положение подопечным Сергея Реброва придется в следующих поединках. Первым таким экзаменом на прочность станет игра против Чехии.
Тем временем тренерский штаб "сине-желтых" определился со стартовым составом. Первый поединок против Албании пропустил Михаил Мудрик. А вот на вторую игру вингер Челси попал в заявку. В общей сложности Ребров сделал 6 замен по сравнению с предыдущим поединком.
СБОРНАЯ УКРАИНЫ: Трубин – Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Зинченко, Степаненко, Шапаренко – Ярмоленко, Мудрик, Ванат.
Состав Украины / фото УАФ
Напомним, что выездной поединок Украина снова сыграет в Праге. Игра на стадионе "Eden Arena" начнется в 21:45 по киевскому времени.
Напомним, что сборная Чехии тоже неудачно начала Лигу наций. В стартовом поединке "народная команда" уступила Грузии со счетом 1:4.