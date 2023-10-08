Третья победа подряд: сборная Украины по волейболу обыграла Чехию в отборе ОИ-2024

Сборная Украины по волейболу сыграла свой шестой матч отбора к Олимпийским играм-2024. Подопечные Угиса Крастиньша в четырех сетах обыграли команду Чехии.

Украина – Чехия 3:1 (25:19, 25:15, 23:25, 25:20)

"Сине-желтые" провалили начало квалификации ОИ-2024, проиграв три матчей подряд. Однако в следующих поединках команда Угиса Крастиньша сумела собраться и одержать победы, пишет 24 Канал.

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В шестом туре соперником украинцев была команда Чехии. Стартовый сет с преимуществом в 6 очков выиграла Украина. Во второй партии подопечные Крастиньша имели еще большее преимущество, разгромив чехов – 25:15.

Однако третий сет соперники завершили в свою пользу – 25:23. В дебюте решающего сета у Чехии было незначительное преимущество, но украинцы сумели довести его до победы – 25:20.

Что дальше

Таким образом, сборная Украины одержала свою третью подряд победу и гарантировала себе 5 строчку. Напомним, что наша команда упустила шансы финишировать в топ-2 и напрямую попасть на Олимпиаду-2024.

Однако "сине-желтые" еще могут занять третье место в группе А квалификации. Для этого команде Крастиньша обязательно нужно побеждать Германию и рассчитывать на поражения Кубы от Ирана и Италии от Бразилии.

Украина имеет возможность попасть в Париж-2024 через мировой рейтинг. Какие места будут проходными, определится уже после квалификационного турнира. Только отметим, что через мировой рейтинг на Олимпийские игры выйдут 5 сборных.

Свой последний матч олимпийской квалификации сборная Украины сыграет против Германии в воскресенье, 8 октября. Игра начнется в 23:00 по киевскому времени.

Группа А. Турнирная таблица