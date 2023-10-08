Україна – Чехія 3:1 (25:19, 25:15, 23:25, 25:20)

"Синьо-жовті" провалили початок кваліфікації ОІ-2024, програвши три поспіль матчів. Проте в наступних поєдинках команда Угіса Крастіньша зуміла зібратися та здобути перемоги, пише 24 Канал.

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У шостому турі суперником українців була команда Чехії. Стартовий сет з перевагою у 6 очок виграла Україна. У другій партії підопічні Крастіньша мали ще більшу перевагу, розгромивши чехів – 25:15.

Проте третій сет суперники завершили на свою користь – 25:23. В дебюті вирішального сету Чехія мала незначну перевагу, але українці зуміли довести його перемоги – 25:20.

Що далі

Таким чином збірна України здобула свою третю поспіль перемогу та гарантувала собі 5 сходинку. Нагадаємо, що наша команда втратила шанси фінішувати в топ-2 та напряму потрапити на Олімпіаду-2024.

Однак "синьо-жовті" ще можуть посісти третє місце в групі А кваліфікації. Для цього команді Крастіньша потрібно обов'язково перемагати Німеччину та розраховувати на поразки Куби від Ірану та Італії від Бразилії.

Україна має можливість потрапити в Париж-2024 через світовий рейтинг. Які місця будуть прохідними, визначиться вже після кваліфікаційного турніру. Лише зазначимо, що через світовий рейтинг на Олімпійські ігри вийдуть 5 збірних.

Важливо! Свій останній матч олімпійської кваліфікації збірна України зіграє проти Німеччини у неділю, 8 жовтня. Гра розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Група А. Турнірна таблиця