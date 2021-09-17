Такое решение одобрено Международной федерацией школьного спорта в Белграде в пятницу, 17 сентября.

"Для нас это большая гордость и большая ответственность. Уверен, что мы со всем прекрасно справимся. И докажем, что наша страна заслуживает стать хозяйкой Олимпийских игр", – заявил по этому случаю Президент Украины Владимир Зеленский.

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Гимназиада, как и взрослая Олимпиада, делится на летнюю и зимнюю. Украине оказали честь провести именно зимнюю Гимназиаду, в которой соревнуются старшеклассники.