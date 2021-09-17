Таке рішення схвалено Міжнародною федерацією шкільного спорту в Белграді у п'ятницю, 17 вересня.

"Для нас це велика гордість і велика відповідальність. Упевнений, що ми з усім чудово впораємося. І доведемо, що наша держава заслуговує стати господаркою Олімпійських ігор", – заявив з цієї нагоди Президент України Володимир Зеленський.

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Гімназіада, яка і доросла Олімпіада, ділиться на літню та зимову. Україні надали честь провести саме зимову Гімназіаду, в якій змагаються старшокласники.